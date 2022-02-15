Як передає Politeka.net, нещодавно закінчився другий сезон реаліті-шоу "Холостячка" зі Златой Огневич. Як відомо, через місяць після проєкту, вона розійшлася з переможцем Андрієм Задворним, за його ініціативою.

Як відомо, після розставання Огневич звернулася до психотерапевта, щоб розібратися в собі та в ситуації в цілому, про що розповіла Каті Осадчій.

"Я точно знаю, що в школі у мене не вийшло спілкуватися з однолітками, я була таким ізгоєм в класі. А хлопчик, який мені подобався - помер. У нього була онкологія, на жаль. Мені він дуже подобався", - зізналася Огневич.

"І мене ще захейтили за те, що я не прийшла попрощатися. Я говорила, що не можу його бачити... Я хочу його запам'ятати живим. Мене не розуміли до кінця школи за цей вчинок. І я не зустрічалася з однолітками. Тобто у мене не було такої фази в житті, щоб зустрічатися з таким хлопцем. Я постійно в чоловіках вибираю емоційну незрілість", - розповіла Злата Огневич.

Нагадаємо, нещодавно співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram про те, що вже в 10 років співала на радіостанції. І вже в той момент у неї взяли інтерв'ю. Саме з цього моменту почалася її кар'єра співачки.

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