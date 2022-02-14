Как передает Politeka.net, Злата Огневич в последнее время все чаще делится рассказами о себе и своем прошлом, в том числе и ранеем детстве. После очередного мероприятия, в этот раз артистка решила также вспомнить о своем первом в жизни интервью.

«В 10 лет я попала на радио 📻 на ПЕРВОЕ в своей жизни интервью! Это было в Симферополе, в период вокальных конкурсов. Вопросы были крутые и настолько серьёзные, что мой мозг 🧠 буквально закипал от них )) Но вот один из вопросов я помню до сих пор. Ведущий спросил: «Петь, чтобы жить, или жить, чтобы Петь?» Над ответом я даже и не задумывалась 🤍 Как Вы думаете, что я ответила тогда ведущему? 🙌🏾» - высказалась Злата под новым постом со стильными кадрами.

Поклонники принялись рассуждать:

«Как же красиво❤; Жить , чтобы Петь!😍; Вы такая красивая!🔥; Шикарна 🔥😍.Most precious thing on Earth🙂; Areal lady ❤️; Благодарю за вчерашний вечер! Вы Шикарная!❤️; Превосходная😍; Злата твоя улыбка сияет как тысячи планет и звёзд❤️🔥; Как всегда не вероятная😍; Для вас петь и значит жить».

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