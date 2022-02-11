Победитель второго сезона реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была Злата Огневич, Андрей Задворный рассказал, что сейчас происходит в его жизни.

Как передает Politeka.net, Андрей Задворный стал победителем реалити-шоу "Холостячка", где боролся за сердце Златы Огневич. Однако, спустя короткое время они разошлись из-за отсутствия чувств к ней. На своей странице в Инстаграм Задворный решил поделиться своим состоянием и рассказал, что сейчас происходит в его жизни.

"День выдался "вязкий". Я вялый, не продуктивный, как сонная муха. Спорт не привел в чувства. Только вечерняя прогулка с другом освежила немного", — пожаловался на своё состояние Андрей Задворный.

"Тем не менее, на моё отличное настроение это никак не повлияло. Вообще сначала 2022 года у меня ни разу не наблюдалось плохого, подавленного или апатичного настроения... Всему причиной правильные глобальные решения, которые были приняты в последние дни уходящего года... Но об этом пока не готов говорить, чуть позже", — выдал Андрей Задворный.

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