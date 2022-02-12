Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Звезда стала довольно популярной и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. В этот раз в своем блоге Анна решила опубликовать кадры, на которых рассказала о кастинге на один из тв-проектов.
"Кастинговалась в один известный тв-проект, угадайте какой?", - написала Анна.
"Танці з зірками", - попытался угадать в ответах один из фанатов.
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"Тут я все еще жду, когда Завадюк позовет на танцы", - ответила Неплях.
"Женитьба вслепую", - попытался еще один фанат угадать.
"Я не в том возрасте и положении, чтобы замуж вслепую выходить", - написала Анна.
"Холостячка 2022", - предположил еще один фанат.
"СТБ пока не решается", - написала Анна.
Стоит отметить, что звезда так и не призналась, что за проект ее пригласил.
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