Модель Анна Неплях, которая стала "Мисс Украиной Вселенной", рассказала о кастинге, на который пришла, поделившись новыми кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Неплях - известная украинская модель, которая победила на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Звезда стала довольно популярной и теперь за ней следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм. В этот раз в своем блоге Анна решила опубликовать кадры, на которых рассказала о кастинге на один из тв-проектов.

"Кастинговалась в один известный тв-проект, угадайте какой?", - написала Анна.

"Танці з зірками", - попытался угадать в ответах один из фанатов.

"Тут я все еще жду, когда Завадюк позовет на танцы", - ответила Неплях.

"Женитьба вслепую", - попытался еще один фанат угадать.

"Я не в том возрасте и положении, чтобы замуж вслепую выходить", - написала Анна.

"Холостячка 2022", - предположил еще один фанат.

"СТБ пока не решается", - написала Анна.



Стоит отметить, что звезда так и не призналась, что за проект ее пригласил.

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