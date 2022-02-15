Как передает Politeka.net, недавно закончился второй сезон реалити-шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Как известно, спустя месяц после проекта, она разошлась с победителем Андреем Задворным, по его инициативе.

Как известно, после расставания Огневич обратилась к психотерапевту, чтобы разобраться в себе и в ситуации в целом, о чем рассказала Кате Осадчей.

"Я точно знаю, что в школе у меня не получилось общаться с одногодками, я была таким изгоем в классе. А мальчик, который мне нравился - умер. У него была онкология, к сожалению. Мне он очень нравился", — призналась Огневич.

"И меня еще захейтили за то, что я не пришла попрощаться. Я говорила, что не могу его видеть... Я хочу его запомнить живым. Меня не понимали до конца школы за этот поступок. И я не встречалась с одногодками. То есть у меня не было такой фазы в жизни, чтобы встречаться с таким парнем. Я постоянно в мужчинах выбираю эмоциональную незрелость", — рассказала Злата Огневич.

Напомним, недавно певица рассказала на своей странице в Инстаграм о том, что уже в 10 лет пела на радиостанции. И уже в тот момент у неё взяли интервью. Именно с этого момента началась её карьера певицы.

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