Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, учасник вокального шоу "Голос країни" Микита Ломакін, який минулого року презентував дуетний хіт з Тіною Кароль, поділився у своєму Instagram рідкісним кадром з коханою Світланою Сакаль. Зазначимо, що раніше хлопець п'ять років будував стосунки зі співачкою Мішель Андраде, а тепер закрутив роман з танцівницею Свєтою.

На чорно-білому знімку Микита і його обраниця відображені в жарких обіймах один одного, вони ніби ось-ось поцілуються. При цьому їх наряди на знімку майже не видно, так як вони позують крупним планом.

Також артист виклав у пості кумедне відео зі Світланою, на якому вона виглядає дуже смішно та по-домашньому. Дівчина щось невпопад наспівує, дивлячись у камеру та демонструючи зуби з брекетами. У коментарях до посту Сакаль зажадала у коханого вилучити ці кадри. "Видали, алло. Хто тобі дозволив таке виставляти?".

Сам Ломакін в підписі до публікації написав ніжне освідчення в коханні Світлані: "Зі святом усіх тих, хто знайшов своє, і тих, хто шукає те саме. Дорожите тим, що є тільки у вас! Вкладайте у відносини, нехай це буде найдорожчим що у вас є, прощайте, розумійте, поступайтеся, обожнюйте і все буде супер! Люблю тебе, @sakalyova. Кожна секунда, проведена з тобою, робить мене тим, ким я завжди мріяв стати! Спасибі, що вважаєш мене гідним бути поруч з такою сильною, красивою, розумною і до того ж – найкращою дівчиною в світі".

Нагадаємо, Зірка "Голосу країни" Ломакін після Тіни Кароль заспівався з Вірою Брежнєвою: "Відкрию вам секретик".

Як повідомляла Politeka, Зірка "Орел і Решка" Андраде розговорилася про нові стосунки після розриву з Ломакіним: "Складно приховати...".

Також Politeka писала, що Ведучий Слава Дьомін закрив двері перед носом екс-підопічного Тіни Кароль Ломакіна: несподівані кадри.