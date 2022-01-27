Певица Мишель Андраде, которая стала ведущей "Орел и Решка", рассказала о своих новых отношениях после разрыва с Ломакиным.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является популярной украинской певицей и звездой проекта "Орел и Решка". Артистка с юности встречалась с исполнителем Никитой Ломакиным. У пары завязались отношения на одном из талант-шоу, но через пять лет разошлись. Как заявили артисты, они выросли из этих отношений, поэтому решили закончить их. А в новом интервью певица рассказала Слава Демину, что теперь у нее есть кто-то другой.

Слава спросил у артистки, ее волнует тот вопрос, что у нее нет отношений.

"Это сложно, на самом деле. Потому что я не люблю о личной жизни рассказывать. Хорошо, я могу сказать, что у меня есть отношения. Потому сложно утаить, да...", - сказала Андраде.

Также звезда рассказала, почему скрывает этот факт: "Я не люблю о личной жизни говорить. Да, у меня есть человечек, который со мной. И мы давно встречаемся...".

"Мишель Андраде о своих нынешних отношениях. Как считаете, почему так всем интересна личная жизнь публичных людей?", - написал Слава под видео в Инстаграм.

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