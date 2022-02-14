Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель, участник вокального шоу "Голос країни" Никита Ломакин, который в прошлом году презентовал дуэтный хит с Тиной Кароль, поделился в своем Instagram редким кадром с возлюбленной Светланой Сакаль. Отметим, что ранее парень пять лет строил отношения с певицей Мишель Андраде, а теперь закрутил роман с танцовщицей Светой.

На черно-белом снимке Никита и его избранница запечатлены в жарких объятиях друг друга, они как будто вот-вот поцелуются. При этом их наряды на снимке почти не видно, так как они позируют крупным планом.

Также артист выложил в посте забавное видео со Светланой, на котором она выглядит очень смешно и по-домашнему. Девушка что-то невпопад напевает, смотря в камеру и демонстрируя зубы с брекетами. В комментариях к посту Сакаль потребовала у возлюбленного удалить эти кадры. "Удали, алло. Кто тебе разрешил такое выставлять?".

Сам Ломакин в подписи к публикации написал нежное признание в любви Светлане: "С праздником всех тех, кто нашёл своё, и тех, кто ищет то самое. Дорожите тем, что есть только у вас! Вкладывайте в отношения, пусть это будет самым дорогим что у вас есть, прощайте, понимайте, уступайте, боготворите и все будет супер! Люблю тебя, @sakalyova. Каждая секунда, проведённая с тобой, делает меня тем, кем я всегда мечтал стать! Спасибо, что считаешь меня достойным быть рядом с такой сильной, красивой, умной и к тому же – самой лучшей девушкой в мире".

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