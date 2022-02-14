Як повідомляє Politeka.net, відома продюсер і світська діва Ірина Горова, яка в минулому була дружиною Потап, а зараз є його партнером по продюсерському центру, поділилася в Instagram своїми роздумами про кохання.

На своїй сторінці Іра опублікувала чарівне фото, на якому позує в незвичайному образі. Вона знята збоку і трохи сутулячись, перед камерою красуня з'явилася в затишному білосніжному светрі, її волосся акуратно укладені, а на обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фото Горова поділилася своїми роздумами про закоханість і любов: "Коли ми закохані, то посміхаємося, тому що неможливо вимкнути лампочки всередині. І як же складно буває зізнатися, в першу чергу самому собі, що закохався, що у тебе тягуча, така солодка залежність від іншої людини, що не можеш зупинитися, надихатися, наговоритися, і завжди мало часу, проведеного разом. Як буває страшно зробити перший крок, забити на думку оточуючих, соціуму, друзів, партнерів і запитати самого себе: "мені добре?", "Я цього хочу?", "Яка я буду в цих відносинах?". Цю сміливість і відкритість потрібно розвивати в собі і передавати дітям. Це дає нам шанс бути щасливішими, добрішими і наповненішими, допомагає нам думати про майбутнє з загадковою посмішкою на обличчі".

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