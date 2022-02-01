Как пишет Politeka.net, экс-жена Алексея Потапенко (Потапа) известный украинский продюсер Ирина Горовая, которая сейчас отдыхает на Канарских островах, показала новые фото на своей странице в Инстаграм.

Ирина Горовая посетила остров Ла-Гомера, который считается наименее посещаемым из островов Атлантического архипелага. Его основными прелестями считаются пляжи, высокогорные маршруты и тропический лес.

Похоже, местность пришлась по душе экс-жена Потапа.

«Маленький, но очень красивый островок La Gomera», - отметила она.

Ирина Горовая показала фото со своей прогулки в лесу на Канарском острове, а также кадры местной природы и достопримечатнельностей.

Напомним, Ирина Горовая была замужем за Потапом с 1999-го по 2014-й год. У них есть общий сын Андрей. Несмотря на развод пара осталась в хороших отношениях и сейчас продолжает вместе заниматься бизнесом.

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