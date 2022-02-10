Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является бывшей женой популярного артиста Потапа (Алексея Потапенко), с ним у них есть общий сын - Андрей. На своей странице в Инстаграм продюсерка опубликовала новые Сториз, где похвасталась видом в невероятном зимнем наряде.
На Ирине Горовой шикарное черное пальто, черные удлиненные брюки и того же цвета блузка. Стоит отметить, что этот образ очень сочетается с её светлой внешностью. Также, она разбавила полностью черный образ сумкой желтого цвета и обувью.
Также, Горовая похвасталась видом в машине, показав, как выглядит вблизи.
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Напомним, недавно продюсерка похвасталась видом в стильном синем брючном костюме, который сочетала с аксессуарами черного цвета, рядом с Надей Дорофеевой. Как известно, у артистки хорошие отношения с Горовой.
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