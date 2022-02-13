Известная продюсерка и бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая засветилась в черном наряде рядом с дочкой Наташей.

Как передает Politeka.net, известный продюсер Потап до женитьбы с Настей Каменских, был в браке с Ириной Горовой. С ней он создал продюсерский центр "MOZGI". Также, у них есть общий сын - Андрей.

На своей странице в Инстаграм Горовая опубликовала новые Сториз. На кадре - Ирина Горовая со своей дочкой Наташей позирует на цветочном фоне с известной журналисткой и телеведущей Полиной Неняй. Этим снимком она решила поздравить девушку с Днём Рождения.

"Удивительная, прекрасная, энергичная, цветущая Полина Неня, мы с Наташей Горовой поздравляем тебя С Днём Рождения. Зажигай нас своих огнем", — поздравила журналистку Ирина Горовая.

Напомним, Ирина Горовая в свободное время от работы старается посещать всё больше стран. Недавно экс-жена Потапа хвасталась потрясающими кадрами с Канарских островов.

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