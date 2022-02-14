Син українського актора, коміка і зірки «Дизель шоу» Єгора Крутоголова потрапив в аварію під час змагань з картингу в Італії.

Як пише Politeka.net, про це Єгор Крутоголов повідомив у себе в Instagram, опублікувавши фото Лева з лікарні. Як стало відомо, аварія сталася під час відбіркових перегонів.

"Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, в результаті чого, перескочив через машину суперника і перекинувся", - поділився подробицями актор.

За його словами, медики доставили хлопця в найближчу лікарню, після чого на вертольоті перевезли в більшу лікарню в Брешії. У хлопця діагностували забій внутрішніх органів. На даний момент йому надають всю необхідну допомогу.

Він додав, що його дружина Катерина була з сином весь цей час.

"Я закоханий в найсильнішу жінку в світі!",- зазначив він на знак подяки дружині за випробування, які вона пережила.

Актор розповів, що Льва вже перевели в загальну палату, його стан стабільний.

Нагадаємо, що Єгор Крутоголов засвітив рідкісне фото з сім'єю: "Ми так довго чекали...".

Як раніше повідомляла Politeka, Крутоголов повідав про невдале побачення: "коли я відкрив очі...".

Також Politeka писала, що Крутоголов здивував кадром нового сезону серіалу "Татусі": "Як виріс...".