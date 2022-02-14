Як пише Politeka.net, про це Єгор Крутоголов повідомив у себе в Instagram, опублікувавши фото Лева з лікарні. Як стало відомо, аварія сталася під час відбіркових перегонів.
"Одного з гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, в результаті чого, перескочив через машину суперника і перекинувся", - поділився подробицями актор.
За його словами, медики доставили хлопця в найближчу лікарню, після чого на вертольоті перевезли в більшу лікарню в Брешії. У хлопця діагностували забій внутрішніх органів. На даний момент йому надають всю необхідну допомогу.
Він додав, що його дружина Катерина була з сином весь цей час.
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"Я закоханий в найсильнішу жінку в світі!",- зазначив він на знак подяки дружині за випробування, які вона пережила.
Актор розповів, що Льва вже перевели в загальну палату, його стан стабільний.
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