Четвертий сезон комедійного серіалу від "Дизель шоу" "Папаньки" скоро покажуть на екранах.

Як повідомляє Politeka.net, актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов підігрів інтерес публіки в серіалу "Папаньки», новий сезон якого скоро зможуть побачити глядачі.

Єгор Крутоголов виконав у серіалі одну з головних ролей. Актор показав фото, на якому зображений з відомою актрисою Лілією Ребрик, яка зіграла його дружину, а також їх серіальним сином.

"Рівно тиждень залишився до прем'єри 4 сезону серіалу»татусі"! Ми з величезним нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Вже 31 січня ви побачите, які пригоди чекають на нашу велику сімейку. Обіцяємо, що це дуже весело, хоча нашим героям часом буде не до сміху!» - написав артист у новому пості.

"Як виріс серіальний синок", - здивувалися в мережі. Глядачі пишуть. що чекають на прем'єру.

Також в серіалі "Папаньки" знялися такі зірки "Дизель шоу" як Євген Сморигін, Євген Гашенко та Вікторія Булітко.

Нагадаємо, Булітко з "Дизель шоу" в хустці і окулярах здивувала незвичним чином:" розірвало душу..."

Як повідомляла Politeka, скуйовджену Булітко з "Дизель шоу" зняли в ліжку: "постаралися на славу"

Також Politeka писала, що як змінилася найменша актриса "Дизель Шоу" і чим здивує Гашенко: нові кадри "татусів"