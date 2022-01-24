Як повідомляє Politeka.net, актор і художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов підігрів інтерес публіки в серіалу "Папаньки», новий сезон якого скоро зможуть побачити глядачі.
Єгор Крутоголов виконав у серіалі одну з головних ролей. Актор показав фото, на якому зображений з відомою актрисою Лілією Ребрик, яка зіграла його дружину, а також їх серіальним сином.
"Рівно тиждень залишився до прем'єри 4 сезону серіалу»татусі"! Ми з величезним нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Вже 31 січня ви побачите, які пригоди чекають на нашу велику сімейку. Обіцяємо, що це дуже весело, хоча нашим героям часом буде не до сміху!» - написав артист у новому пості.
"Як виріс серіальний синок", - здивувалися в мережі. Глядачі пишуть. що чекають на прем'єру.
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Також в серіалі "Папаньки" знялися такі зірки "Дизель шоу" як Євген Сморигін, Євген Гашенко та Вікторія Булітко.
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