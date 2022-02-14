Сын украинского актера, комика и звезды «Дизель шоу» Егора Крутоголова попал в аварию во время соревнований по картингу в Италии.

Как пишет Politeka.net, об этом Егор Крутоголов сообщил у себя в Инстаграм, опубликовав фото Льва из больницы. Как стало известно, авария произошла во время отборочных гонок.

«Одного из гонщиков развернуло против движения и Лев не смог избежать контакта, в результате чего, перескочил через машину соперника и перевернулся», - поделился подробностями актер.

По его словам, медики доставили парня в ближайшую больницу, после чего на вертолете перевезли в более крупную больницу в Брешии. У парня диагностировали ушиб внутренних органов. На данный момент ему оказывают всю необходимую помощь.

Он добавил, что его жена Екатерина была с сыном все это время.

«Я влюблён в самую сильную женщину в мире!», - отметил он в знак благодарности жене за испытания, которые она пережила.

Актер рассказал, что Льва уже перевели в общую палату, его состояние стабильное.

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