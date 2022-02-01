Як повідомляє Politeka.net, актор Єгор Крутоголов, який грає в серіалі» Папаньки «розповів про своє перше побачення на офіційній сторінці»Дизель студііо".

Колись Крутоголов запросив на побачення красиву дівчинку, яка займалася бальними танцями. Після милої прогулянки і приємної розмови пішла довга дорога додому, яка зайняла більше часу, ніж вся прогулянка.

"Я її витримав з гідністю і цілком резонно розраховував на перший поцілунок. Вона ніби не розуміла і намагалася якомога швидше ретируватися. Але я притримав двері ногою і наблизився до неї на небезпечну відстань, вип'ятив свої губи, прикриваючи очі, одночасно тримаючи її за осину талію. Коли я відкрив очі, побачив, що вона прогнулася назад, майже вставши в місток, і зрозумів, що перший поцілунок на першому побаченні мені не світить», - розповів артист «Дизель шоу».

Крутоголов запропонував компроміс.

"Тому я запропонував мирову угоду:»гаразд, давай хоч в щічку". Вона полегшено цмокнула мою щоку і блискавично прослизнула в хвіртку", - розповів артист.

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