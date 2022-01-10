Як повідомляє Politeka.net, в Instagram "Дизель шоу" опублікували яскраве фото, на якому Єгор Крутоголов позував зі своєю сім'єю на головній ялинці Києва.
"Ми так довго чекали новорічних свят, а вони промчали, немов гонщики «Формули-1». І вже за вікном щосили господарює 2022 рік. Але головне не як довго тривають свята, а чим вони запам'яталися", - зазначили автори аккаунта.
У студії розповіли, що Єгор Крутоголов дуже активно готувався до Нового року, щоб встигнути добудувати терасу біля будинку. Як розповів актор, в новорічну ніч у нього вдома зібралося близько 20 друзів.
"По суті зібралося 3 великі сім'ї. Ми розділилися на 2 компанії (дорослі і діти), 2 телевізори і 2 столи. Ми розповідали вірші, отримували подарунки. Кожен згадав, що хорошого з ним сталося в уже минулому році", - поділився емоціями актор.
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На фото актор засвітив усю свою родину у повному складі.
Нагадаємо, що Крутоголов ошелешив одкровенням про дитинство: "Просив називати себе...".
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