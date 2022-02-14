Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Анна Богдан, яка стала переможницею одного з сезонів шоу "Холостяк" і почала будувати стосунки з головним героєм Михайлом Заливако, похвалилася, який сюрприз він зробив їй до Дня святого Валентина.

У своєму Instagram Аня опублікувала чарівне фото в обіймах Міші, вони відображені в цікавій локації. Перед камерою дівчина з'явилася в стильному образі – джинсах і прозорій рожевій кофтині, крізь яку просвічується білизна. Її волосся зібране у високий пишний хвіст і красивими локонами спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Богдан розповіла про сюрприз, який Заливако підготував їй до Дня святого Валентина: "Сьогодні був неймовірний день, а все сталося вчора... І почалося із запрошення на побачення. Це було великою несподіванкою, так як не було підстав для свята. Спасибі тобі за такий романтичний і незабутній сюрприз. Все було продумано до дрібниць - місце, час, атмосфера, "розважальна програма, яка ще триває і закінчиться сьогодні романтичною вечерею. Який чоловік біля тебе, ти розумієш за його вчинками, а не за словами".

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