Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая стала победительницей шоу "Холостяк" и начала строить отношения с главным героем Михаилом Заливако, часто делится с фанатами подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась с фолловерами очаровательным фото с возлюбленным и оставила необычное послание.

На черно-белом снимке можно увидеть невероятную нежность, которая царит в отношениях Анны и Михаила. Здесь он приложил ладонь к ее лицу, а она приоткрыла губы в ожидании поцелуя.

В подписи к публикации Богдан написала: "Я не идеальная, мое поведение не идеальное, и моя жизнь не идеальна. Но там, где есть любовь, это все неважно. Странный посыл? А вы умеете чувствовать состояние человека по написанным словам? Р.S на некоторые ваши комментарии дам ответы в stories".

Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан страдает от последствий коронавируса: "Очень часто стала...".

Как сообщала Politeka, Больная победительница "Холостяка" Анна Богдан поделилась, как себя чувствует: "Круглые сутки".

Также Politeka писала, что "Хуже, чем вчера": победительницу "Холостяка" Анну Богдан сразила болезнь.