Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram модель и турагент Анна Богдан, которая победила в реалити шоу "Холостяк" и теперь строит отношения с главным героем проекта Михаилом Заливако, поделилась новыми кадрами.
Анна Богдан позировала в черном пеньюаре с кружевами перед зеркалом в спальне. Для фона она поставила романтическую музыку.
«Зазываю Мишу и Бублика спать», - отметила она, и покрутилась перед зеркалом.
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Однако, похоже, прием не сработал, потому что в следующих сторис Анна Богдан показала, как ее возлюбленный сидит за ноутбуком и чешет живот лежащего рядом кота абиссинской породы.
«Как же круто, когда есть домашние питомцы. С ними жизнь намного веселее», - отметила девушка.
Отметим, прнято считать, что коты абиссинской породы очень игривые, дружелюбные, и по поведению больше напоминают собак. Стоимость такого питомца может составить тысячи долларов.
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