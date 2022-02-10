Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram модель и турагент Анна Богдан, которая победила в реалити шоу "Холостяк" и теперь строит отношения с главным героем проекта Михаилом Заливако, поделилась новыми кадрами.

Анна Богдан позировала в черном пеньюаре с кружевами перед зеркалом в спальне. Для фона она поставила романтическую музыку.

«Зазываю Мишу и Бублика спать», - отметила она, и покрутилась перед зеркалом.

Однако, похоже, прием не сработал, потому что в следующих сторис Анна Богдан показала, как ее возлюбленный сидит за ноутбуком и чешет живот лежащего рядом кота абиссинской породы.

«Как же круто, когда есть домашние питомцы. С ними жизнь намного веселее», - отметила девушка.

Отметим, прнято считать, что коты абиссинской породы очень игривые, дружелюбные, и по поведению больше напоминают собак. Стоимость такого питомца может составить тысячи долларов.

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