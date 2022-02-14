Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая стала победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" и начала строить отношения с главным героем Михаилом Заливако, похвасталась, какой сюрприз он сделал ей ко Дню святого Валентина.

В своем Instagram Аня опубликовала очаровательное фото в объятиях Миши, они запечатлены в интересной локации. Перед камерой девушка появилась в стильном образе – джинсах и прозрачной розовой кофточке, сквозь которую просвечивается белье. Ее волосы собраны в высокий пышный хвост и красивыми локонами спадают на плечи, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Богдан рассказала о сюрпризе, который Заливако подготовил ей ко Дню святого Валентина: "Сегодня был невероятный день, а все произошло вчера… И началось с приглашения на свидание. Это было большой неожиданностью, так как не было оснований для праздника. Спасибо тебе за такой романтический и незабываемый сюрприз. Все было продуманно до мелочей – место, время, атмосфера, "развлекательная программа, которая еще продолжается и закончится сегодня романтическим ужином. Какой мужчина возле тебя, ты понимаешь по его поступкам, а не по словам".

Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан в пеньюаре с кружевами устроила романтику в спальне: "Зазываю Мишу…".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала торс Заливако без прикрас: "От кубиков нет и следа".

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