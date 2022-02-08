Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша, путешественница и возлюбленная "Холостяка" Михаила Заливако Анна Богдан, поделилась интересным снимком в Instagram.

Недавно Анна Богдан рассказала, что они с возлюбленным заболели. При этом ее тест на ковид был негативным, а вот у Михаила – положительным. Сейчас пара вместе находится дома, борясь с недугом.

В новых сторис Анна Богдан показала фото, сделанное в спальне. Она была запечатлена в яркой футболке и белье, а Михаил позировал в шортах и футболке, которой он решил закрыть лицо, обнажив при этом живот. Интересно, что вид «Холостяка» отличается от его инстаграмных фото, от кубиков пресса нет и следа.

Ранее Михаил Заливако рассказывал, что свое утро начинает с тренировки. К тому же после завершения шоу "Холостяк" компанию ему нередко составляет Анна Богдан.

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