Як пише Politeka.net, MELOVIN тільки нещодавно офіційно підтвердив, що почав зустрічатися зі своєю екс-партнеркою по проекту «Танці з зірками» Лізою Русіною. Пара вийшла разом у світ і дала відверте інтерв'ю Каті Осадчій.
На честь Дня Всіх Закоханих парочка опублікувала романтичне відео, показавши непідробні емоції.
«Happy Valentine's Day. @lissarusina. Відзначай в коментарях людину, якій бажаєш величезної любові», - підписав відео артист.
У коментарях зірковій парі залишили масу теплих слів.
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"Зізнайтеся, ви всі чекали поцілунку", "Ви захопили цей тренд!", "Нехай у тебе завжди буде людина, якій вранці можна шепнути: "люблю", "любові вам сильної, справжньої і щирої", "Які ви класні, як же я щаслива за тебе, my inspiration", "Ваша пара просто кайф", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що MELOVIN вперше розповів про свою кохану:"все почалося з...".
Як раніше повідомляла Politeka, Melovin звернувся до Аліни Паш:"ти заслуговуєш весь світ".
Також Politeka писала, що MELOVIN засвітився з новою зачіскою:"це занадто для мене".