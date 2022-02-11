Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець MELOVIN (Костя Бочаров), який нещодавно оголосив, що почав зустрічатися зі своєю партнеркою по "Танцях з зірками" Лізою Русиною, поділився в Instagram кумедним кадром.

Як видно, на знімку MELOVIN зображений в автомобілі, він сидить на задньому сидінні і стискає в руках розкішний букет білих тюльпанів. Перед камерою артист з'явився в темному пальто і величезних чорних окулярах, а на його голові розсип густих темних кучерів, які дуже йому йдуть.

У підписі до фотографії Костя написав французькою мовою: "Це занадто багато для мене". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зоряного красеня, засинаючи його компліментами: "Такий весняний вайб", "Який гарний букет. Запахло навесні", "Я люблю тюльпани більше ніж троянди", "Настрій у тебе сьогодні таке весняне", "Дуже красивий букет, як і ти", "Красиве фото", "Щасливий".

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