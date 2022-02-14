Как пишет Politeka.net, MELOVIN только недавно официально подтвердил, что начал встречаться со своей экс-партнершей по проекту «Танцы со звездами» Лизой Русиной. Пара вышла вместе в свет и дала откровенное интервью Кате Осадчей.
В честь Дня всех влюбленных парочка опубликовала романтическое видео, показав неподдельные эмоции.
«Happy Valentine's Day. @lissarusina. Отмечай в комментариях человека, которому желаешь огромной любви», - подписал видео артист.
В комментариях звездной паре оставили массу теплых слов.
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«Признайтесь, вы все ждали поцелуя», «Вы захватили этот тренд!», «Пусть у тебя всегда будет человек, которому утром можна шепнуть: «люблю», «Любви вам сильной, настоящей и искренней», «Какие вы классные, как же я счастлива за тебя, my inspiration», «Ваша пара просто кайф», - пишут пользователи сети.
Напомним, что MELOVIN впервые рассказал о своей возлюбленной: "Все началось с…".
Как ранее сообщала Politeka, Melovin обратился к Алине Паш: "Ты заслуживаешь весь мир".
Также Politeka писала, что MELOVIN засветился с новой прической: "Это слишком для меня".