Як повідомляє Politeka.net, епатажний український виконавець MELOVIN (Костя Бочаров), який брав участь у "Танцях з зірками" і виступав у парі з Лізою Русіною, в інтерв'ю Каті Осадчій розповів, що вони з танцівницею зустрічаються.

За словами MELOVIN, Їхні стосунки почалися нещодавно, однак, вони вже вийшли у світ як пара. А Ліза похвалилася, що Костя подарував їй поїздку на відпочинок на Шрі-Ланку, і вона відмінно проводила час, поки сам він працював.

"Все почалося з повідомлень, коли ти там пишеш, типу, Ти така класна, добре все окей, типу заспокоюєш її. І потім вона там пише фразу: "А я тебе люблю". І я такий, емм ... що зараз коїться?",- емоційно розповів Костя.

А тоді Осадча задала пряме питання, чи була у Кості з Лізою інтимна близькість або це більше платонічна любов. На це артист загадково відповів, що його дуже надихає тіло Лізи.

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