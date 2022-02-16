Український виконавець MELOVIN не став стримувати емоції під час спілкування в мережі з шанувальниками.

Як пише Politeka.net, популярний співак Костянтин Бочаров (MELOVIN) під новим і позитивним фото вирішив поспілкуватися з шанувальниками і заговорив про скандал в Нацвідборі на "Євробачення" цього року. Артист вирішив привітати переможницю конкурсу і звернувся до неї в мережі.

Після цього навіть під іншим фото, на якому Бочаров позував з букетом в руках, в коментарях почали обговорювати про правильність підсумків голосування. За результатами, нашу країну цього року представлятиме Аліна Паш з піснею "Тіні забутих предків". Це спровокувало в мережі скандал.

"Конкурс був підставний і про це говорили, з самого початку знали, що вона виграє» - пише один з користувачів.

Меловин відреагувавши:

"Так щороку конкурс підставний, виходячи з коментарів. Мені теж говорили, що я підставний. Так що параноя змов була і буде".

"Подивіться про це в гуглі і тд, все написано» - продовжують суперечку в мережі. На це Бондар теж іронічно підмітив:»і на парканах теж".

"Життя дивовижне, колись були випускниками одного сезону талант шоу. А тепер обидва представляємо нашу країну на Євробаченні. Вітаю тебе. Ти заслуговуєш весь світ! Удачі!",- йдеться в його повідомленні, яке співак Меловин написав у своєму сторіз.

Варто відзначити, що деяким українцям вибір переможця національного відбору не дуже сподобався і вони хотіли, щоб країну представляла група Kalush.

Нагадаємо, що Melovin здивував зізнанням про стосунки з хлопцем: «весела казка».

Раніше Politeka писала, що MELOVIN видав свою ганебну таємницю.

А ще Politeka повідомляла, що Melovin'а пограбували посеред вулиці: "капець...".