Украинский исполнитель MELOVIN не стал сдерживать эмоции во время общения в сети с поклонниками.

Как пишет Politeka.net, популярный певец Константин Бочаров (MELOVIN) под новым и позитивным фото решил пообщаться с поклонниками и заговорил о скандале в нацотборе на "Евровидение" этого года. Артист решил поздравить победительницу конкурса и обратился к ней в сети.

После этого даже под другим фото, на котором Бочаров позировал с букетом в руках, в комментариях начали обсуждать о правильности итогов голосования. По результатам, нашу страну в этом году будет представлять Алина Паш с песней "Тіні забутих предків". Это спровоцировало в сети скандал.

«Конкурс был подставной и об этом говорили, с самого начала знали, что она выиграет» - пишет один из пользователей.

Меловин отреагировал:

«Да каждый год конкурс подставной, исходя из комментариев. Мне тоже говорили, что я подставной. Так что паранойя заговоров была и будет».

«Посмотрите об этом в гугле и тд, все написано» - продолжают спор в сети. На это Бочаров тоже иронично подметил: «И на заборах тоже».

"Жизнь удивительна, когда-то были выпускниками одного сезона талант шоу. А теперь оба представляем нашу страну на Евровидении. Поздравляю тебя. Ты заслуживаешь весь мир! Удачи!", - говорится в его сообщении, которое певец Меловин написал в своем Сториз.

Стоит отметить, что некоторым украинцам выбор победителя национального отбора не очень понравился и они хотели, чтобы страну представляла група Kalush.

Напомним, что Melovin удивил признанием об отношениях с парнем: «Веселая сказка».

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