Відома українська актриса Ксенія Мішина поділилася кадрами зі свого відпочинку в Буковелі, де відзначала День святого Валентина.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса, героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала в сторіс кадри зі свого відпочинку в Буковелі, куди, схоже, вирушила не одна.

Так, на одній з сторіс Ксенія показала, що збирається спати. І судячи з кадрів, в ліжко вона вирушила не одна, а з милим песиком, який прямо заліз в обійми артистки. "На добраніч", - підписала сторіс вона.

На ще одному кадрі Мішина показала затишну кімнату з каміном і картиною на стіні. "На новому місці, приснися наречений нареченій", - підписала цю сторіс вона.

А ось наступна з'явилася сторіс вже після пробудження, на ній в кімнаті з панорамними вікнами можна побачити сина Ксенії Платон. "Доброго ранку! От би за день прокинутися тут разів десять", - підписала фото актриса.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина показала, де вирішила провести День закоханих: "Це особливий вид кайфу".

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