Актриса Ксения Мишина, бывшая героиня "Холостячка-1" и судья шоу "Україна має талант", вспомнила школьные времена и призналась, от кого всегда ждала валентинки.

Ксения Мишина откровенно рассказывает о себе в многочисленных интервью и в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Нередко актриса вспоминает времена, когда была еще непопулярной.

В новом посте звезда раскрыла неожиданную правду о себе во время учебы в школе.

"В школе никогда и никто не считал меня красивой😄 даже я сама!

Но, как и все девчонки, я регулярно влюблялась в парней и каждый День Святого Валентина с дрожащим сердцем ждала валентинки именно от тех парней в кого была влюблена", - рассказала Ксения Мишина.

Звезда отметила, что ни разу не получала открытки от того, кто был дорог ее сердцу.

Во взрослой жизни все сложнее, но День Святого Валентина по-прежнему ее любимый праздник.

"Для меня этот праздник не просто о влюбленных, это манифест любви! А когда сердце наполнено любовью человеку вообще не страшно ничего!", - написала Ксения Мишина.

Звезда предложила подарить любовь своим близким, и вручить в этот день подарки, а теплый ответ обязательно будет.

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