Ксения Мишина откровенно рассказывает о себе в многочисленных интервью и в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Нередко актриса вспоминает времена, когда была еще непопулярной.
В новом посте звезда раскрыла неожиданную правду о себе во время учебы в школе.
"В школе никогда и никто не считал меня красивой😄 даже я сама!
Но, как и все девчонки, я регулярно влюблялась в парней и каждый День Святого Валентина с дрожащим сердцем ждала валентинки именно от тех парней в кого была влюблена", - рассказала Ксения Мишина.
Звезда отметила, что ни разу не получала открытки от того, кто был дорог ее сердцу.
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Во взрослой жизни все сложнее, но День Святого Валентина по-прежнему ее любимый праздник.
"Для меня этот праздник не просто о влюбленных, это манифест любви! А когда сердце наполнено любовью человеку вообще не страшно ничего!", - написала Ксения Мишина.
Звезда предложила подарить любовь своим близким, и вручить в этот день подарки, а теплый ответ обязательно будет.
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