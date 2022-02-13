Актриса Ксения Мишина, которая была первой "Холостячкой", показала, как выглядела в школьные годы и показала свою первую любовь.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - популярная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка", где победил юморист Александр Эллерт, с которым звезда в итоге рассталась. Звезда также ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решила отдаться ностальгии.

Звезда решила опубликовать архивное фото в сторис, показав, как выглядела в школьные годы.

"А мысли все про любовь, вспомнила, как чувствовала себя в школе на 14 февраля", - написала звезда.

"Моя первая любовь, Андрей", - подписала одного из подростков Ксения.

На еще одном фото Мишина показала, как выглядела в старших классах.

"А помните, как в школе мы делали анкеты и давали заполнять друг другу? Был просто бум", - написала звезда.

"А на еще одном фото показала, как выглядела в выпускном классе.

"Виньетка, выпуск, ненавидела этого фотографа", - отметила Мишина.

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