Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса, героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина, часто радует публику яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сторис кадры со своего отдыха в Буковеле, куда, похоже, отправилась не одна.
Так, на одной из сторис Ксения показала, что собирается спать. И судя по кадрам, в постель она отправилась не одна, а с милым песиком, который прямо залез в объятия артистки. "Спокойной ночи", - подписала сторис она.
На еще одном кадре Мишина показала уютную комнату с камином и картиной на стене. "На новом месте, приснись жених невесте", - подписала эту сторис она.
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А вот следующая появилась сторис уже после пробуждения, на ней в комнате с панорамными окнами можно увидеть сына Ксении Платона. "Доброе утро! Вот бы за день проснуться здесь раз десять", - подписала фото актриса.
Напомним, "Холостячка" Мишина показала, где решила провести День влюбленных: "Это особый вид кайфа".
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