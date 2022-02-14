Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина является популярной украинской актрисой, которая победила на "Танцях з зірками", стала главной героиней шоу "Холостячка", а в прошлом году судила проект "Україна має талант". Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Мишина показала, как отправилась отдыхать в Карпаты, где поселилась рядом с Говерлой.
"Ну что, я в одном из моих любимейших мест", - написала Мишина.
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На втором сторис звезда показала спальню в коттедже, который сняла.
"Если вы здесь побываете, вы влюбитесь в это место раз и навсегда. Обещаю", - написала Мишина.
На следующем сторис звезда похвасталась шикарной кухней.
"А знаете что? Я счастлива...", - написала звезда.
После этого Ксения продемонстрировала санузел, подписал кадры:
"Валюсь с ног и в предвкушении снов в красивом царстве".
А на последнем сторис Мишина похвасталась видом на Говерлу.
"Вид на Говерлу. И просыпаться с таким пейзажем - это особый вид кайфа :)", - написала Мишина.
Напомним, "Холостячка" Мишина показала, как выглядела задолго до популярности
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