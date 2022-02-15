Як повідомляє Politeka.net, відомий хореограф і суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський в інтерв'ю виданню "Гордон" розповів про випадок, коли отримав ляпас від відомої американської актриси.

За словами Макса, в минулому актриса Кірсті Еллі була його партнеркою на американських "Танцях з зірками". У нього довго не виходило станцювати віденський вальс. Ще б пак, адже всі репетиції проходили під наглядом камер в оточенні знімальної групи. У якийсь момент Чмерковський оголосив перерву, і коли всі вийшли, закрився з Кірсті в танцювальному залі.

"Я їй прямо сказав: ми повинні станцювати танець під музику три рази від початку і до кінця. Я готовий тут стояти і тримати тебе під замком стільки, скільки знадобиться. Все залежить тільки від тебе", - згадує хореограф.

Трюк Макса спрацював, незважаючи на сльози, піт і лайку, Кірсті Еллі станцювала з ним тричі той самий вальс і тоді він відкрив зал під обурення знімальної групи.

"Пам'ятаю, на виході Крісті заліпила мені дзвінкий ляпас і пішла. Всі, хто це побачив, оніміли. Що ти накоїв? Потім вона повернулася, поцілувала мене в ту ж щоку і сказала: "Я люблю тебе! Я ненавиджу тебе!". І пішла", - поділився Чмерковський.

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