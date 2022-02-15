Как сообщает Politeka.net, известный хореограф и судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский в интервью изданию "Гордон" рассказал о случае, когда получил пощечину от известной американской актрисы.

По словам Макса, в прошлом актриса Кирсти Элли была его партнершей на американских "Танцях з зірками". У него долго не получалось станцевать венский вальс. Еще бы, ведь все репетиции проходили под присмотром камер в окружении съемочной группы. В какой-то момент Чмерковский объявил перерыв, и когда все вышли, закрылся с Кирсти в танцевальном зале.

"Я ей прямо сказал: мы должны станцевать танец под музыку три раза от начала и до конца. Я готов здесь стоять и держать тебя взаперти столько, сколько понадобится. Все зависит только от тебя", - вспоминает хореограф.

Трюк Макса сработал, несмотря на слезы, пот и ругань, Кирсти Элли станцевала с ним трижды тот самый вальс и тогда он открыл зал под негодование съемочной группы.

"Помню, на выходе Кристи залепила мне звонкую пощечину и ушла. Все, кто это увидел, онемели. Что ты натворил? Потом она вернулась, поцеловала меня в ту же щеку и сказала: "Я люблю тебя! Я ненавижу тебя!" И ушла", - поделился Чмерковский.

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