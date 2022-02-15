Как сообщает Politeka.net, известный хореограф и судья "Танців з зірками" Максим Чмерковский в интервью изданию "Гордон" рассказал о случае, когда получил пощечину от известной американской актрисы.
По словам Макса, в прошлом актриса Кирсти Элли была его партнершей на американских "Танцях з зірками". У него долго не получалось станцевать венский вальс. Еще бы, ведь все репетиции проходили под присмотром камер в окружении съемочной группы. В какой-то момент Чмерковский объявил перерыв, и когда все вышли, закрылся с Кирсти в танцевальном зале.
"Я ей прямо сказал: мы должны станцевать танец под музыку три раза от начала и до конца. Я готов здесь стоять и держать тебя взаперти столько, сколько понадобится. Все зависит только от тебя", - вспоминает хореограф.
Трюк Макса сработал, несмотря на слезы, пот и ругань, Кирсти Элли станцевала с ним трижды тот самый вальс и тогда он открыл зал под негодование съемочной группы.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
"Прощай, артист!": не стало звезды советской сцены, коллеги сообщили о горе
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Погода резко изменится на Сретение Господне, названы области, где будет хуже всего: "От +9 до -14"
Оборвалась жизнь известной российской актрисы-красавицы, ей было всего 40: последние фото
"Помню, на выходе Кристи залепила мне звонкую пощечину и ушла. Все, кто это увидел, онемели. Что ты натворил? Потом она вернулась, поцеловала меня в ту же щеку и сказала: "Я люблю тебя! Я ненавижу тебя!" И ушла", - поделился Чмерковский.
Напомним, "Лжец!": жена судьи "Танців з зірками" Чмерковского разоткровенничалась о неожиданном поступке мужа.
Как сообщала Politeka, Чмерковский показал закулисье "Танці. World of Dance", чем вызвал у фанатов тревогу: "Пожалуйста, вернись домой!".
Также Politeka писала, что Чмерковский засветил, как проходят съемки нового шоу с Котом и Денисовой: "Ваша жена определенно...".