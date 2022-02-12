Хореограф с мировым именем Макс Чмерковский, экс-судья "Танців з зірками" и член жюри нового шоу "Танці. World of Dance", всколыхнул сеть свежими кадрами со съемок в Украине.

Так, 42-летний Чмерковский опубликовал видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал бэкстейдж съемок нового проекта телеканала СТБ "Танці. World of Dance", передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"World of dance". Съемки продолжаются. За кулисами. День 4", - говорится в подписи.

На видео Чмерковский появился за судейским столом, а также показал несколько кадров самого процесса.

Как известно, когда Максу было 14 лет, он вместе с родителями эмигрировал из Одессы в США. Сейчас у него в этой стране своя сеть танцевальных школ. Хореограф счастливо женат на американской танцовщице Пете Маргатройд, с которой воспитывает четырехлетнего сына Шая Александра.

Недавно Чмерковский вернулся в Украину, чтобы стать судьей "Танців з зірками". После окончания сезона, ему поступило еще одно предложение, на этот раз занять место за судейским столом в "Танці. World of Dance".

Несмотря на успех в Украине, многие поклонники из числа американцев, умоляют Макса вернуться в США.

"Пожалуйста, вернись домой! Твоя семья нуждается в тебе здесь. 🙏🙏❤️❤️"

"Очень беспокоюсь о вашей безопасности ❤️"

"Не можем представить, какой стресс... беспокоимся за вас в другой стране"

"Садитесь в самолет и возвращайтесь в США!!!!"

"Все вы здесь комментируете, что Максу нужно бежать из Украины… не забывайте, он тоже украинец, родился здесь… это влияет на многие решения"

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