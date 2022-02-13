Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - успешный танцор, которого пригласили в 2021 году судить проект "Танці з зірками". А уже в этом году звезда будет членом жюри "Танці. World of Dance". Макс женат на танцовщице Пете Маргатройд и пара воспитывает сына, которого назвали Шай. На новых кадрах, которые опубликовала Пета в Инстаграм, можно увидеть всю семью на пляже в Малибу.
"Вчера днем я была в ванной, пока Шай смотрел фильм. Мы только что пообедали и закончили уроки танцев. Я услышал крик Шай, а затем последовал мужской голос. Я не могла понять, кто это был, и я забеспокоилась и выбежала, чтобы увидеть, кто был в моем доме. Я собиралась потянуться за чем-то острым (у меня есть несколько вещей у кровати), но крик Шая не дал мне понять, что я в ужасе… Поэтому я продолжила без оружия в банном халате.
Это Макс поднял Шая на плечи. Я была в полном шоке, мы только что разговаривали по телефону, и он сказал мне, что едет обратно в свой отель на морозе в Украине. Ржу не могу. Лжец!!! Большая ложь!!! Он прилетел ночью и сказал мне, что у него долгий рабочий день и большую часть времени он не сможет говорить. Больше лжи!!!!
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Это был САМЫЙ ЛУЧШИЙ СЮРПРИЗ!!! Моя вечная валентинка", - написала Пета.
Напомним, Чмерковский показал закулисье "Танці. World of Dance", чем вызвал у фанатов тревогу
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