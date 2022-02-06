Как передает Politeka.net, известный танцор и хореограф Макс Чмерковский в прошлом году вернулся в Украину из Америки, чтобы принять участие в проекте "Танці з зірками", где он заменил Григория Чапкиса. Недавно стало известно, что теперь он станет судьей шоу "Танці". На своей странице в Инстаграм Чмерковский показал, как начинаются их съемки вместе с Евгением Котом и Татьяной Денисовой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Новый год, новый проект", — рассказал Макс Чмерковский.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Супер, ждем", "Мы рады, что вы снова в Украине", "Берегите себя и скорее возвращайтесь к нам", "Модная рок-звезда здесь!", "Рада, что вы снова здесь🇺🇦 Лучший. Любим", "Класс, удачи", "Супер", "Ваша жена определенно скучает по вам".
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