Як повідомляє Politeka.net, популярна українська блогерша Анна Богдан, яка стала переможницею одного з сезонів шоу "Холостяк" і почала будувати стосунки з головним героєм Михайлом Заливако, похвалилася, як коханий за нею доглядає.
У своєму Instagram Аня опублікувала чарівні сторіс, на яких показала, що вони з Мішей побували в кафе і він, як істинний джельтенмен позалицявся за нею, приносячи їжу на підносі.
"А хто тут йде вкусняшки несе", - каже Богдан за кадром відео, показуючи, як до неї за столиком крокує Михайло.
Також дівчина в наступній сторіс виклала миле фото з коханим, на якому вони, схоже позують в цьому ж кафе за трапезою. Аня притулилася до Міші і з сяючою посмішкою дивиться в об'єктив, тоді як він зціпив губи, ніби приховуючи посмішку.
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