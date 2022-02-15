Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая стала победительницей одного из сезонов шоу "Холостяк" и начала строить отношения с главным героем Михаилом Заливако, похвасталась, как возлюбленный за ней ухаживает.

В своем Instagram Аня опубликовала очаровательные сторис, на которых показала, что они с Мишей побывали в кафе и он, как истинный джельтенмен поухаживал за ней, принося еду на подносе.

"А кто тут идет вкусняшки несет", - говорит Богдан за кадром видео, показывая, как к ней за столиком шагает Михаил.

Также девушка в следующей сторис выложила милое фото с возлюбленным, на котором они, похоже позируют в этом же кафе за трапезой. Аня прижалась к Мише и с сияющей улыбкой смотрит в объектив, тогда как он стиснул губы, будто скрывая улыбку.

Напомним, Победительница "Холостяка" Анна Богдан в пеньюаре с кружевами устроила романтику в спальне: "Зазываю Мишу…".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Анна Богдан показала торс Заливако без прикрас: "От кубиков нет и следа".

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Анна Богдан растрогала нежным фото с Заливако: "Там, где есть любовь…".