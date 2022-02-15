Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова, яка є концертним директором чоловіка, зараз також активно займається і розвитком власного блогу в Instagram. Вона розповідає, що вкладає в нього багато сил, енергії і грошей, купуючи дорогу рекламу У інших блогерів. Новими подробицями вона поділилася в коментарі"Зірковому шляху".

За словами дружини Віктора Павлика, на розвиток своєї сторінки вона витрачає "десятки тисяч доларів".

Розповівши Катерина Репяхова про те, скільки заробляє.

Катерина Репяхова

"Дивлячись, який місяць. Ось грудень був активним. Я заробила близько 10 тис доларів. Але я і вклала в листопаді понад 5 тис доларів", — поділилася вона.

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Також дружина Віктора Павлика планує відкрити свій бізнес, але з чим саме він буде пов'язаний, дівчина поки не розповідає. Проте, в нових сторіс Катерина Репяхова показала, як вони з чоловіком їдуть на зустріч щодо нового бізнесу.

Виявилося, що зустріч була зі швачкою.

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