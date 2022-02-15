Як пише Politeka.net, 27-річна Катерина Репяхова, яка є концертним директором чоловіка, зараз також активно займається і розвитком власного блогу в Instagram. Вона розповідає, що вкладає в нього багато сил, енергії і грошей, купуючи дорогу рекламу У інших блогерів. Новими подробицями вона поділилася в коментарі"Зірковому шляху".

За словами дружини Віктора Павлика, на розвиток своєї сторінки вона витрачає "десятки тисяч доларів".

Розповівши Катерина Репяхова про те, скільки заробляє.

"Дивлячись, який місяць. Ось грудень був активним. Я заробила близько 10 тис доларів. Але я і вклала в листопаді понад 5 тис доларів", — поділилася вона.

Також дружина Віктора Павлика планує відкрити свій бізнес, але з чим саме він буде пов'язаний, дівчина поки не розповідає. Проте, в нових сторіс Катерина Репяхова показала, як вони з чоловіком їдуть на зустріч щодо нового бізнесу.

Виявилося, що зустріч була зі швачкою.

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