27-летняя Репяхова, которая вдвое младше своего мужа, продолжает показывать в Инстаграм разные моменты из свой жизни с маленьким сыном Мишей и самим супругом, передает Рoliteka.net. В этот раз Катерина подвела итоги по случаю празднования 8-ми месяцев со дня рождения ребенка.

«Нашему Мишутке 8 месяцев❤️ Мы ввели блв прикорм, чему очень рады. Миша на глазах делает успехи и уже даже имеет пинцетный захват (мамы поймут😅). Миша весит около 9,500 кг. За месяц набрал 500 гр. В остальном наш малыш не спешит)

Мы не сидим сами. Ползаем только вокруг себя или если очень надо дотянутся к игрушке. 🤪 Попыток вставать в кроватке пока тоже не наблюдала, поэтому она у нас ещё не опущена. Сейчас ждём верхние зубки, временами бывает тяжеловато. А в целом наш Мишутка такой же радостный улыбашка, наша любовь❤️» - делится мыслями Катерина.

В сети поддерживают: «Какая ты красивая😍; Поздравляю😍😍😍пусть Здоровеньким растёт❤️; Поздравляю ♥️Дуже гарні😍 нехай росте здоровенький ❤️; Поздравляю, пусть растёт вам на радость ❤️; Он уже так похож на папу😍 быстро время летит!); Я каждое утро в сторис жду Мишуткину улыбку, чтоб получить позитивный заряд на весь день 😍».

Ранее Репяхова решила показать в Инстаграм на свежих кадрах, как балует ее муж. Как известно, еще недавно пара публично разругалась из-за одной из бывших жен Павлика, а также не могла помириться.

Сейчас девушка решила продолжить показывать в Инстаграм разные моменты из своих будней и рассказать о том, чем занимается. Не обошлось без показа подарков, Катерина показала вышитый халат с оригинальным рисунком разного цвета.

Напомним, жена Павлика в кабинете врача сделала признание и показала кадры: «Я снова…»

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