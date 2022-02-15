Как пишет Politeka.net, 27-летняя Екатерина Репяхова, которая является концертным директором мужа, сейчас также активно занимается и развитием собственного блога в Инстаграм. Она рассказывает, что вкладывает в него много сил, энергии и денег, покупая дорогую рекламу у других блогеров. Новыми подробностями она поделилась в комментарии "Зірковому шляху".

По словам жены Виктора Павлика, на развитие своей странице она тратит "десятки тысяч долларов".

Рассказала Екатерина Репяхова о том, сколько зарабатывает.

"Смотря, какой месяц. Вот декабрь был активным. Это порядка 10 тыс долларов. Ну и вложила я перед этом в ноябре более 5 тыс долларов", — поделилась она.

К примеру, пост с серия сторис на странице Репяховой стоят 15 тысяч гривен.

Также жена Виктора Павлика планирует открыть свой бизнес, но с чем именно он будет связан, девушка пока не рассказывает. Тем не менее, в новых сторис Екатерина Репяхова показала, как они с супругом едут на встречу относительно нового бизнеса.

Оказалось, что встреча была со швеей.

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