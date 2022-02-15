Катя Репяхова, четвертая жена украинского певца Виктора Павлика, рассказала о своих мучениях после медицинской процедуры.

Как передает Politeka.net, 27-летняя Репяхова призналась в своих свежих "сториз" в Инстаграм, почему не спала всю ночь и как спасалась.

Так, девушке накануне сделали стоматологическую операцию по удалению зуба мудрости, по ее словам, последнего. "Отходняк" после процедуры оказался очень трудным.

"Реабилитация после удаления нижней восьмерки у меня сложная. Первую ночь вообще не спала из-за адской боли", - рассказала Репяхова.

Жена Павлика добавила, что изначально не собиралась пить антибиотики, но после бессонной ночи передумала.

"Антибиотики пить не планировала, но вчера проснулась, прозрела от боли и ночи. И немедленно начала их пить, - вместе с тем девушка столкнулась с новой проблемой, - Из-за антибиотиков у меня начались сильные кишечные спазмы, хоть пробиотик и пью. Такие вот дела".

Несмотря на боль, Репяхова не стала отказываться от похода к косметологу. Девушка показала в "сториз" как ей делают коррекцию бровей.

"Но, как настоящая и ответственная девочка, я не могла пропустить коррекцию пудрового напыления бровей", - добавила она.

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