Як передає Politeka.net, популярна Молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан активно веде свою сторінку в соцмережі, де за нею стежать понад 34 тисячі шанувальників.
У новому пості 63-річна блондинка поділилася унікальними знімками з сімейного альбому, зробленими багато років тому.
Людмила Балан показала рідкісні фото зі своїм чоловіком і батьком Дана Міхаєм Баланом. Як відомо, батько музиканта є дипломатом. За свою кар'єру він був послом Республіки Молдова в Греції, Кіпрі та Ізраїлі. В даний час він займає посаду директора Служби інформації та безпеки Республіки Молдова.
Кадри мама Дана Балана показала не просто так.
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"Сьогодні був день, повний спогадів, емоцій, радості і безтурботних думок!!! З днем народження мого чоловіка, Міхая Балана», - написала Людмила Балан.
Зазначимо, користувачі соцмереж, коментуючи фото Дана Балана, інодна порівнюють його з батьком.
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