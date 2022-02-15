Мама екс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, якому приписували роман з Тіною Кароль, поділилася сімейними фото на своїй сторінці в Instagram.

Як передає Politeka.net, популярна Молдавська співачка і телеведуча Людмила Балан активно веде свою сторінку в соцмережі, де за нею стежать понад 34 тисячі шанувальників.

У новому пості 63-річна блондинка поділилася унікальними знімками з сімейного альбому, зробленими багато років тому.

Людмила Балан показала рідкісні фото зі своїм чоловіком і батьком Дана Міхаєм Баланом. Як відомо, батько музиканта є дипломатом. За свою кар'єру він був послом Республіки Молдова в Греції, Кіпрі та Ізраїлі. В даний час він займає посаду директора Служби інформації та безпеки Республіки Молдова.

Кадри мама Дана Балана показала не просто так.

"Сьогодні був день, повний спогадів, емоцій, радості і безтурботних думок!!! З днем народження мого чоловіка, Міхая Балана», - написала Людмила Балан.

Зазначимо, користувачі соцмереж, коментуючи фото Дана Балана, інодна порівнюють його з батьком.

Нагадаємо, в мережі розкрили особистість миловидної блондинки На фото з Даном Баланом: "Да ладно...".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан і Кароль влаштували ніжності прямо на підлозі, з'явилося відео: "бережи свою музу".

Також Politeka писала, що Балан розповів про особливі стосунки з відомою блондинкою, відео: "вперше Це все чарівно"