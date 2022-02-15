Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский певец Дан Балан, которому долгое время приписывают романтические отношения с Тиной Кароль, в архивном интервью рассказал о своих особых отношениях с еще одной знаменитой блондинкой Верой Брежневой. Ролик с фрагментом интервью опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных артисту.

Как известно, Дан в свое время выпустил несколько хитов в дуэте с Верой Брежневой. В этом интервью, датированном 2017 годом, исполнитель рассказывал о новой песне "Наше лето", которую спел вместе с Верой.

"Обычно это в подростковом возрасте, когда все только начинается, бурлит, когда все впервые происходит. Поэтому это очень ярко. Потом ты уже ожидаешь, но уже когда ожидаешь, это уже совсем не то. А впервые это все волшебно. И вот у меня все время, когда только наступает лето, вот эти чувства и воспоминания, которые в 16 лет, и вот хочется, чтобы это лето было наподобие тех чувств. Я всегда хотел такую песню написать, и вот написал. Мне показалось, что какие-то струны есть такие, слова. И мне показалось еще, что должен быть дуэт. И предложил Верочке, ей понравилось, тоже что-то напомнило, наверное. И вот получился такой дуэт", - рассказал Балан.

Он также добавил, что ему очень нравится работать с Брежневой: "У нас получается такая синергия. С ней очень просто, волшебно как-то с ней работать".

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