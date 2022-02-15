Мама экс-тренера "Голосу країни" Дана Балана, которому приписывали роман с Тиной Кароль, поделилась семейными фото на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, популярная молдавская певица и телеведущая Людмила Балан активно ведет свою страницу в соцсети, где за ней следят более 34 тысяч поклонников.

В новом посте 63-летняя блондинка поделилась уникальными снимками из семейного альбома, сделанными много лет назад.

Людмила Балан показала редкие фото со своим мужем и отцом Дана Михаем Баланом. Как известно, отец музыканта является дипломатом. За свою карьеру он был послом Республики Молдова в Греции, Кипре и Израиле. В настоящее время он занимает должность директора Службы информации и безопасности Республики Молдова.

Кадры мама Дана Балана показала не просто так.

«Сегодня был день, полный воспоминаний, эмоций, радости и безмятежных мыслей!!! С днем ​​рождения моего мужа, Михая Балана», - написала Людмила Балан.

Отметим, пользователи соцсетей, комментируя фото Дана Балана, инодна сравнивают его с отцом.

Напомним, в Сети раскрыли личность миловидной блондинки на фото с Даном Баланом: "Да ладно...".

Как сообщала Politeka, Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу".

Также Politeka писала, что Балан рассказал об особых отношениях с известной блондинкой, видео: "Впервые это все волшебно"