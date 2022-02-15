Как передает Politeka.net, популярная молдавская певица и телеведущая Людмила Балан активно ведет свою страницу в соцсети, где за ней следят более 34 тысяч поклонников.
В новом посте 63-летняя блондинка поделилась уникальными снимками из семейного альбома, сделанными много лет назад.
Людмила Балан показала редкие фото со своим мужем и отцом Дана Михаем Баланом. Как известно, отец музыканта является дипломатом. За свою карьеру он был послом Республики Молдова в Греции, Кипре и Израиле. В настоящее время он занимает должность директора Службы информации и безопасности Республики Молдова.
Кадры мама Дана Балана показала не просто так.
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«Сегодня был день, полный воспоминаний, эмоций, радости и безмятежных мыслей!!! С днем рождения моего мужа, Михая Балана», - написала Людмила Балан.
Отметим, пользователи соцсетей, комментируя фото Дана Балана, инодна сравнивают его с отцом.
Напомним, в Сети раскрыли личность миловидной блондинки на фото с Даном Баланом: "Да ладно...".
Как сообщала Politeka, Дан Балан и Кароль устроили нежности прямо на полу, появилось видео: "Береги свою музу".
Также Politeka писала, что Балан рассказал об особых отношениях с известной блондинкой, видео: "Впервые это все волшебно"