На одной из фан-страничек Балана и Кароль в Инстаграм опубликовали нарезку из фрагментов из прошлых сезонов проекта "Голос країни", тренерами которого были оба артиста, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

В ролике Дан с Тиной улыбаются, танцуют и обнимаются, не стесняясь камер, а в какой-то момент прилегли вдвоем прямо на сцену.

"Береги 🤞🏻❤️", - говорит Кароль Балану (слова вырванные из контекста, - ред.)

Их экранные нежности снова взбудоражили поклонников, у которых еще теплится надежда, что они могут быть вместе. Хоть ранее Балан, после двух лет слухов и намеков, признавался, что между ними с Кароль только симпатия и дружба.

Пользователи комментирут:

"Красивые, талантливые артисты, но судьба решила пока по-другому - а они разве не вместе ?( - а вы точно знаете, что судьба решила, что не вместе?"

"Как красиво🥺💔"

"Любимые🥺🤍"

"Береги свою музу - ой ли, кто кому муза это ещё тот вопрос"

Как известно, слухи о романе Балана и Кароль впервые появились во время девятого сезона "Голосу країни" в 2019-м году, когда они оба были тренерами на этом шоу. Звезды не подтверждали отношения, но постоянно оказывали друг другу знаки внимания.

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