На одной из фан-страничек Балана и Кароль в Инстаграм появился архивный кадр с молодым исполнителем, позирующим вместе со своей мамой Людмилой. Отметим, мама Дана также является известной певицей, которая нередко впечатляет модными образами, которые подбирает исключительно под свой вкус.

Как известно, сейчас Дан ведет затворнический образ жизни, скрывает от камер информацию о себе и редко говорит о новых выступлениях. Из-за этого поклонники на фан-страницах в Инстаграм сами делятся лучшими кадрами с исполнителем.

В том числе и фотографиями с его мамой Людмилой, с которой нередко сравнивали украинскую певицу Тину Кароль.

«Самые любимые 😻; Сестра Санда; А кто это с ним?; это же его молодая красавица мама; да ладно😯вообще не похожа😍» - отвечают в сети.

Мы также писали, Дану и Тине несколько лет приписывали роман, который, как утверждали их поклонники, зародился на проекте "Голос країни". Несмотря на то, что Балан развеял слухи, прокомментировав, что между ними только дружба и симпатия, многие продолжают фантазировать, что они все же станут когда-нибудь парой.

И хоть Балана давно не видели вместе с Кароль, но фото с ее маленькой копией, тоже наделало шума.

Напомним, любопытное фото с "поседевшими" Даном Баланом и Кароль появилось в Сети: "У любви нет времени"

Как сообщала Politeka, Дан Балан произвел впечатление, появившись с мини-копией Кароль: "А с большой Тиной?"

Также Politeka писала, что в сеть попали кадры зажигательных танцев Балана и Кароль: "Я только с Тиной..."