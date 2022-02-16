Український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) засвітився в патріотичній футболці кольору українського прапора, звернувшись до українців з патріотичною промовою.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко опублікував у себе в Instagram фото з нагоди Дня єднання, який українці святкують 16 лютого.

"Сьогодні, як ніколи, я хочу підтримати Україну і нас українців! На нашу долю випало багато випробувань і нам буде, про що розповісти нашим онукам", - звернувся Потап до шанувальників, додавши, що у важкі часи українці завжди знаходили сили, щоб об'єднатися заради спільного майбутнього.

"Україна - це люди, які живуть, люблять, працюють і розвивають нашу країну. Це люди, які навіть за кордоном зберігають нашу культуру, традиції і безмежну любов до Богом даної землі!", - додав Потап.

Він запропонував шанувальникам підтримати патріотичний дух і ділитися в мережі роликами, піснями та віршами про Україну.

У коментарях артисту залишили масу теплих відгуків.

"Так це гордо і сильно до мурашок. Улюблена і рідна Україна живи, процвітай!", "Тільки в Україні, є такі талановиті артисти, такі як ви", "З повагою до України, з вами сміливі люди, які знають, як долати негаразди", "Любимо тебе. Чудовий і крутий", - пишуть люди.

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